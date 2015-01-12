T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul'da at yarışlarına yağmur ve kar engeli

İstanbul'da karla karışık yağmur nedeniyle İstanbul Veliefendi'de at yarışları ertelendi

12 Ocak 2015 22:48

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 8 koşudan ilk ikisi koşulduktan sonra karla karışık yoğun yağmur nedeniyle pist ağırlaşınca, altılı ganyanın ilk ayağı başlamadan yarışlara 1 saat 15 dakika ara verildi. Daha sonra yarışların ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Jokey Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Veliefendi Hipodromu'nda 3. koşudan itibaren yapılacak olan tüm koşuların, yoğun yağmur ve karla karışık yağmur yağması nedeniyle pistin olumsuz yönde etkilenerek, çok ağır olmasından dolayı binici ve at sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğinden ötürü ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ertelenen koşular üzerine yapılan müşterek bahis oyunlarının geçerli olmadığı, oyun bedellerinin iade edileceği kaydedildi.

 

ETİKETLER

İstanbultjkat yarışıkaryağmurerteleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24