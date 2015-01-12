İstanbul'da at yarışlarına yağmur ve kar engeli

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 8 koşudan ilk ikisi koşulduktan sonra karla karışık yoğun yağmur nedeniyle pist ağırlaşınca, altılı ganyanın ilk ayağı başlamadan yarışlara 1 saat 15 dakika ara verildi. Daha sonra yarışların ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Jokey Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Veliefendi Hipodromu'nda 3. koşudan itibaren yapılacak olan tüm koşuların, yoğun yağmur ve karla karışık yağmur yağması nedeniyle pistin olumsuz yönde etkilenerek, çok ağır olmasından dolayı binici ve at sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğinden ötürü ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.



Ertelenen koşular üzerine yapılan müşterek bahis oyunlarının geçerli olmadığı, oyun bedellerinin iade edileceği kaydedildi.