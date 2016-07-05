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İstanbul’da askeri kışlaya el yapımı patlayıcı atıldı!

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı

05 Temmuz 2016 03:16

Arnavutköy'de askeri kışlaya el yapımı patlayıcı atıldı. Patlama nedeniyle kışlanın duvarında hasar oluştu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Arnavutköy Hadımköy Yolu üzerinde bulunan Kani Akman Kışlası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken; kışlanın otopark duvarında maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridiyle kapattı; çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı yerde uzun süre çalışma yaptı. 

 

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