-İstanbul'da altılı ganyan 632,03 lira verdi İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - İstanbul'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 632,03 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 9, 6, 5, 1, 9, 1 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 6, 5, 1, 9, 1 şeklinde oluşan beşli ganyan 174,52 lira, 3, 1/2, 2, 5 biçimindeki 1. dörtlü ganyan 10,80 lira, 5, 1, 9, 1 şeklindeki 2. dörtlü ganyan 28,54 lira, 1/2, 2, 5 olarak neticelenen 1. üçlü ganyan 99 kuruş, 1, 9, 1 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 6,59 lira ikramiye kazandırdı.