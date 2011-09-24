-İstanbul'da altılı ganyan 355,96 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - İstanbul'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 355,96 lira ikramiye verdi. Altılı ganyan 6, 1, 5, 2/8, 3, 8 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 7/3, 4, 6, 1, 10 şeklinde sonuçlanan 1. beşli ganyan 28,79 lira, 1, 5, 2/8, 3, 8 şeklindeki 2. beşli ganyan 118,35 lira, 4, 6, 1, 10 şeklinde neticelenen 1. dörtlü ganyan 14,70 lira, 5, 2/8, 3, 8 biçiminde neticelenen 2. dörtlü ganyan 44,21 lira, 6, 1, 10 şeklinde oluşan 1. üçlü ganyan 3,77 lira, 2/8, 3, 8 şeklinde oluşan 2. üçlü ganyan da 3,74 lira ikramiye kazandırdı.