-İSTANBUL'DA ALTILI GANYAN 13.322,91 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - İstanbul'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 13.322,91 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 10, 2, 6/10, 8, 13, 18 şeklinde sonuçlandı. 2, 6/10, 8, 13, 18 şeklinde tamamlanan beşli ganyan 659,67 lira, 7, 8/7/11, 2/1/4/8, 8 biçiminde neticelenen 1. dörtlü ganyan 4,60 lira, 6/10, 8, 13, 18 şeklindeki 2. dörtlü ganyan 344,68 lira ve 8/7/11, 2/1/4/8, 8 şeklinde oluşan 1. üçlü ganyan 1,18 lira, 8, 13, 18 şeklindeki 2. üçlü ganyan ise 68,37 lira ikramiye kazandırdı.