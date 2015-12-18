İstanbul’da altı araç kundaklandı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde 6 araç kundaklanarak kullanılamaz hale getirildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre gece saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 551. Sokak'ta 5, Sultangazi Gazi Mahallesi 1341. Sokak'ta ise 1 otomobil kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa'da yüzleri maskeli kişiler 5 araca molotof kokteyli attı. Kısmen yanan araçlar mahalleli tarafından söndürüldü. Sultangazi'de ise yine yüzleri maskeli kişiler tarafından yakılan bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen polisler yakılan araçlarda inceleme yaparak, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.