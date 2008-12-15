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Politika

İstanbul'da AKP'nin temelinde neler var?

CHP İstanbul İl Başkanı'nın elindeki belgelere göre, AKP İstanbul il binası yapılırken temelden tarihi mezarlar çıkarıldı

15 Aralık 2008 02:00

Yazar Mahmut Övür, bir kaç gündür medyada yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in Sütlüce'deki AKP İstanbul il binasıyla ilgili salı günü açıklayacağı şok belgelerin neleri içerdiğini yazdı. Övür'ün (14 Aralık 2008) Sabah gazetesinde yayımlanan yazısına göre, Tekin'in elindeki şok belgeler, söz konusu binanın yapılışıyla ilgili. Övür, bu konuda şöyle diyor: 

  
"CHP'nin elinde olan belge ve görüntüler AK Parti'nin bugün Sütlüce'de bulunan İstanbul il binasıyla ilgili. Denilenlere göre bir vatandaş o binanın yapılışını kazma vurulmasından itibaren 6 ay boyunca kameraya alarak izlemiş
Gece gündüz fark etmeden çalışmaları izleyen vatandaşın kamerasına takılan görüntüler ise çok çarpıcı.
Hukuki tartışmalar bir yana o görüntülerin ciddi tartışma yaratacağı söyleniyor. Çünkü binanın temeli kazılırken ortaya çok sayıda mezarın bulunduğu tarihi bir mezarlığın çıktığı iddia ediliyor. İşte o mezarlıktan çıkan insan kemiklerinin torbalara konularak gece yarıları gizlice bir yerlere taşınması kare kare görüntülenmiş
Bu söylenenlerin hukuki bir suç oluşturup oluşturmadığını, bu işi yapanların yasalara uygun davranıp davranmadığını ancak o belgeler ortaya çıkınca göreceğiz.
Tabii şu da bir gerçek ki, arsayla ilgili belgeler tartışılsa da o görüntüler çok ses getirecek ve ortalık çok karışacak
Ayrıca işin müteahhidi ile ilgili iddialar da çarpıcı."

CHP'li başkan Tekin, AKP'yi temelden sarsacak!

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