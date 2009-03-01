İstanbul'da ajan savaşı

İstanbul’da, son 6 ay içinde 3 Çeçen liderin öldürülmesi MİT’i de harekete geçirdi



Vatan gazetesinin haberine göre; Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’ndeki evine önceki gün giderken apartmanın kapısında bir öldürülen Ali Osaev, Çeçenistan’da Ruslara karşı savaşan üst düzey komutanlardan biriydi. 1994-96 arasında süren ilk savaş ile 1999-2003’teki ikinci savaşta da Ruslara karşı savaşan Osaev, 2003’te eşi çocuklarıyla Türkiye’ye gelmişti. Türkiye’de mülteci statüsünde bulunan Osaev, Çeçenistan’da Ruslara karşı savaşan direnişçilerin şu anki lideri Doku Ömerov’un özel temsilcisi olarak çalışıyordu.



Öldürüldüğü gün abdest aldıktan sonra arkadaşlarına, “İçimde bir ürperti var” diyen Osaev’e arkadaşlarının, “Öldürülmekten mi korkuyorsun?” diye sordukları, Osaev’in de, “Hayır, asla. Öldürülmekten korkmam” dediği öğrenildi.



5 çocuk babası olan Osaev, arkadaşlarıyla sohbeti bittikten sonra evine giderken arkasından kendisini takip eden uzun saçlı biri (Tanınmamak için peruk taktığı iddia ediliyor) tarafından öldürüldü. Osaev, apartmanın merdivenlerini çıkarken arkasındaki tetikçinin silahına mermi sürdüğünü hissedince dönüp baktığında yüzüne aldığı 4 kurşunla yaşamını yitirdi.



Osaev’in öldürülme biçimi ile Çeçen Albay Gazhi Edilsultanov ile İslam Canibekov cinayetleri arasındaki benzerlik dikkat çekti. Geçtiğimiz Eylül ayında öldürülen Gazhi Edilsultanov ile Aralık ayında öldürülen İslam Canibekov da tıpkı Ali Osaev gibi evlerinin önünde, eve girmeye çalışırken kendilerini takip eden tetikçiler tarafından öldürülmüştü.



‘Putin’in planı sızdı cinayetler işlendi’



Osaev’in yakın bir arkadaşı şunları söyledi: “İstanbul’da işlenen bu 3 cinayet ile Avrupa ve Katar’da işlenen cinayetlerin tümü aynı yöntemle yapıldı. Hedef seçilen kişiler evlerine dönerlerken, yalnız oldukları bir anda arkadan yaklaşan profesyonel kişiler tarafından öldürülüyor. Kullanılan silahlar ve eylemin işleniş yöntemi Rus Gizli Servisi’ni işaret ediyor. Kaldı ki Rusya Lideri A. Putin, Çeçenistan dışındaki direniş yanlısı Çeçenlerin öldürülmesi için inanılmaz bir bütçe ayırmıştı. Bu iş için de binlerce ajanı görevlendirdiği bilgisi basına yansıdı. Bunu bütün dünya okudu. Putin’in bu planı basına sızdıktan sonra art arda cinayetler işlendi”



Özel birim bakacak



Son cinayetin ardından önceki gün İstanbul Emniyeti’nde özel bir birim oluşturulmuştu. Terör, Asayiş ve İstihbarat birimlerinde görevli özel bir ekipten oluşturulan bu birim Ali Osaev, Albay Gazhi Edilsultanov ile İslam Canibekov’un dosyalarını mercek altına almıştı. Emniyetteki bu birim çalışmaları sürdürürken dün MİT’ten de özel bir ekip İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek her 3 cinayete ilişkin detaylı bir dosyayı aldı. Cinayetlerde benzer yöntemlerin kullanılması ve kullanılan silahların kimliği akıllara Rus Gizli Servisi FSP’yi akıllara getirmişti. MİT’in de son derece profesyonel bir şekilde işlenmiş bu cinayetlerdeki FSP şüphesi üzerine harekete geçtiği öğrenildi.



Sınır dışı edilebilirler



Bu arada polis İstanbul’da kalan Çeçenleri mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde Çeçenlerin İçişleri Bakanlığı’nın özel izni ile İstanbul’da kaldıkları tespit edildi. İstanbul’da bu izinle yaklaşık 500 Çeçen’in kaldığı ortaya çıktı. İstanbul’da benzer cinayetlerin bir daha yaşanmaması için sorun çıkarabilecek ya da hedef teşkil edecek çeçen komutanların sınır dışı edilebileceği ifade edildi.



Çeçen lider toprağa verildi



Cinayetin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Osaev’in cesedi, dün yakınları tarafından alındıktan sonra Fatih Camii’ne getirildi. Burada ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Osaev, Zeytinburnu Silivrikapı Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine çok sayıda Çeçen katıldı.



Kamptakiler korkuyor



Ali Osaev’in öldürülmesi, Kadıköy’deki Çeçen mültecilerin yaşadığı kampta korku ve gerginlik yarattı. İsmini vermeyen bir Çeçen mülteci, “Bu cinayetleri gazetelerde okuduktan sonra kampımızda gerginlik artıyor. Biz de dışarı çıkmak istemiyoruz. Sıranın bizlere geldiğinden korkuyoruz” dedi.

