-İstanbul'da ''Afet Önleme ve Eğitim Merkezi'' kurulacak İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırköy'de 27 dönümlük bir alanda ''Afet Önleme ve Eğitim Merkezi'' kurulacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ThyssenKrupp Elevator şirketiyle yapılan protokol kapsamında, başta deprem olmak üzere afet konusunda toplumu eğitmeyi ve olayları simülasyon ile tecrübe etmeyi amaçlayan teknolojik bir tesis olacak merkezin proje yarışması için sürecin Şubat ayında başladığı anımsatıldı. Açıklamada, 27 dönümlük alanda toplam inşaat alanı 9 bin 450 metrekare olacak tesisin Türkiye'de bir ilk olacağı belirtilerek, deprem, fırtına, yangın söndürme, duman deneyimi, tsunami, ilk yardım deneyimi, görsel ve işitsel eğitim sistem ve araçları, acil durumlarda haberleşme gibi olayların simülasyon ile tecrübe edileceği merkezde; planetaryum, deprem deneyim odası, fırtına deneyim odası, sıvılaşma ve deprem mekanizması deneyim odası, yangın söndürme deneyim odası, acil durum haberleşme deneyim odası, yangın söndürme oyun makinesi, çocuk oyun odası, 4 boyutlu video gösterim alanı, 3 adet seminer salonu, konferans salonu, kütüphane, ilk yardım eğitimi, duman deneyim odası, sergi alanı ve 200 araçlık otopark olacağı anlatıldı. Açıklamada, 9 Şubat-27 Nisan tarihleri arasında kayıtları yapılan yarışmada proje teslim süresinin 18 Eylül'de dolduğu belirtilerek, 26-27 Ekim tarihlerinde de ilk jüri toplantısı yapılan yarışmanın, ikinci jüri toplantısının ise 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi. Sonuçları Aralık ayında açıklanacak uluslararası yarışmada birincilik ödülü 100 bin dolar olurken, ikinciye 50 bin dolar, üçüncüye de 20 bin dolar ödül verileceği belirtilen açıklamada, projelerin daha sonra sergileneceği bildirildi. Açıklamada, 1988'den beri tanınmış büyük şehirlerde mimarlık yarışmaları düzenleyen TyhssenKrupp şirketinin, 12. Mimarlık Ödülü'nü İstanbul'da vereceği belirtilerek, Onursal Başkanı Kadir Topbaş, Başkanı da Javier Del Pozo Portillo olan yarışmanın, 7 yabancı 5 de Türk olmak üzere 12 jüri üyesi bulunduğu kaydedildi.