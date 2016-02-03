İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğu rehin alan şahıs vuruldu

Kartal Topselvi Mahallesi'ndeki bir arazide, 23 yaşındaki Emre T, 9 yaşındaki erkek çocuğunu bıçakla rehin alarak, Liman Sokak'taki evine götürdü.

CNN Türk'ün haberine göre olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı "müzakere masası"nda görev yapan uzman polislerin, Emre T'yi ikna çalışmaları devam ediyor.

Rehin alınan çocuğun ailesi de apartmanın önünde müzakerelerin sonuçlanmasını endişeyle bekliyor. Emre T'nin, uyuşturucu ve yaralama suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

9 yaşındaki çocuğu bıçakla rehin alan saldırgan, özel harekat polisleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırganın hastaneye kaldırılması sırasında olaylar çıktı.