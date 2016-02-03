T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğu rehin alan şahıs vuruldu

Yaralı saldırganın hastaneye kaldırılması sırasında olaylar çıktı

03 Şubat 2016 23:24

Kartal Topselvi Mahallesi'ndeki bir arazide, 23 yaşındaki Emre T, 9 yaşındaki erkek çocuğunu bıçakla rehin alarak, Liman Sokak'taki evine götürdü.

CNN Türk'ün haberine göre olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı "müzakere masası"nda görev yapan uzman polislerin, Emre T'yi ikna çalışmaları devam ediyor.

Rehin alınan çocuğun ailesi de apartmanın önünde müzakerelerin sonuçlanmasını endişeyle bekliyor. Emre T'nin, uyuşturucu ve yaralama suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

9 yaşındaki çocuğu bıçakla rehin alan saldırgan, özel harekat polisleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırganın hastaneye kaldırılması sırasında olaylar çıktı.

ETİKETLER

kartalrehineolayyeriistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24