'Toplu taşıma araçları şoförlerinden 7'sinden 6'sı uyuşturucu kullanıyor'

İstanbul'da yapılan denetimlerde 7 minibüs ve otobüs sürücüsünden 6'sının uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı iddia edildi.

Karayolları Trafik Ceza Kanunu’nda yapılan yenilikle alkollü araç kullananlara ek olarak uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücülere de 3 bin 600 TL para cezası ile 5 yıl trafikten men cezası getirildi.

Mehmet Ali Demir’in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, kanunun uygulamasına yönelik yurt dışından ithal edilen tükürük, ter ve kandan ölçüm yapan kitler ilk olarak büyük şehirlerde denendi. Ankara ’dan sonra Ağustos ayında İstanbul’da da uyuşturucu kullanan sürücülere yönelik uygulamalara başlandı. Her bir testin 5 euro maliyetinin olması nedeniyle trafik ekipleri belli bölgelerde sadece şüpheli gördükleri sürücülere bu testi uyguladı.

3 minübüs 2 otobüs

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün 21 Ağustos ile 20 Ekim arasındaki yaptıkları uygulama verileri bir gerçeği ortaya çıkarttı. Trafik ekiplerinin durdurdukları 3 hatlı minibüs ile 2 hatlı otobüs şoföründe uyuşturucu tespit edildi. İkisi de ticari minibüs olmak üzere toplamda kontrol edilen 7 minibüs ve otobüs sürücüsünden 6’sının kanında uyuşturucu çıktı. Sürücülere 3 bin 600 TL para ile 5 yıl ehliyetlerine el konuldu.

73 test uygulandı

Trafik ekiplerinin son iki aylık denetimlerinde ise 73 sürücüye uyuşturucu testi uyguladı. Bu uygulamalarda 16 ticari taksi sürücüsünden 3’ünde, bir kamyon ve kamyonet sürücünde, 49 otomobil sürücüsünden 15’inde ve 7 minibüs ve otobüs sürücüsünden 6’sında uyuşturucu madde tespit edildi. İşlem gören 24 sürücüye kanun gereği 3 bin 600 TL para cezası uygulandı. Sürücüler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul’da trafik polisleri, uyuşturucu testini maliyeti yüksek olduğu için sadece şüphelendikleri sürücülere uyguluyor. Teste tabi tutulan 49 otomobil sürücüsünden 15’inin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.