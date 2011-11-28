İstanbul'da 7- 8 büyüklüğünde deprem olasılığı yüzde 30

T24 - Uluslararası Yer Fiziği ve Sismoloji Birliği Başkanı Prof. Dr. Havskov, İstanbul'da 30 yıl içerisinde Richter ölçeğine göre 7 veya 8 büyüklüğünde deprem olasılığının yüzde 30 olduğunu söyledi.



Atatürk Üniversitesi’nin davetlisi olarak Erzurum’a gelen Uluslararası Yer Fiziği ve Sismoloji Birliği Başkanı Prof.Dr. Jens Havskov, Van ve Erciş’i vuran depremin sürpriz olduğunu anlattı.



Oldukça yüksek hasara yol açan depreme neden olan fayın bilinmediğini vurgulayan Prof.Dr. Jens Havskov, şöyle dedi:



"Yüzeyde iz vermeyen bu fay şimdiye kadar bilinmiyordu. Eğer bölgede son 10-15 yıl içerisinde meydana gelen küçük depremler uzun süreli takip edilseydi belki bu fayın farkına varılırdı."



Van’da 23 Ekim günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki deprem ardından 9 Kasım’da merkez üssü Edremit olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ayrı bir sarsıntı olmayacağını vurgulayan Havskov, bunun 10 kilometre yakınlarında meydana gelen depremin artçı olduğunu kaydetti.

Milliyet'in haberine göre Havskov, parçalı fayın çok fazla olduğu bölgede 5 binden fazla artçı meydana gelmesinin normal olduğunu açıkladı.



Van ve çevresinde aynı büyüklükte ikinci bir deprem beklenmediğini ifade eden Prof.Dr. Jens Havskov, şöyle konuştu: "Bölgede imkansız olmamakla birlikte önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde bu büyüklükte ikinci bir deprem olması muhtemel değil. Fayların üçlü eklem oluşturduğu Karlıova bölgesi çok önemli. Burası çok parçalı bir yapı gösteriyor. Doğu Anadolu’nun kuzey doğusu ve doğu anadolu fayı da uzun zamandır hareket etmiyor. Buralara da dikkat etmek gerekiyor."





'İstanbul'a dikkat'



Havskov, İstanbul’da 30 yılda deprem olma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu, buradaki olası depremin 7-8 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini bildirdi.



Türkiye’deki fay hareketlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Havskov, binaların da sağlam yapılmasına dikkat çekti.





