'İstanbul'da 6,5 büyüklüğünde depreme dayanamayacak binalar yıkılacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 6.5 büyüklüğündeki depreme dayanamayacak tüm binaların yıkılacağını açıkladı.

Trabzon’da yapılan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu toplantısı sonrası bir grup gazeteciyle sohbet eden Bayraktar, kentsel dönüşümle ilgili kafalardaki soru işaretlerine açıklık getirdi. Bakan Bayraktar, kentsel dönüşümde hangi binaların yıkılacağına oluşturulacak bilimsel heyetin karar vereceğini belirtti.

hurriyet.com.tr'den Aysel Alp'in haberine göre Bayraktar “Heyet binanın tehlikeli olduğunu raporlayacak. Yetkilendirilmiş kuruluşlar ölçecek, bina gerçekten örneğin 6,5 şiddetinde bir depreme dayanamayacaksa, mühendislik veya inşaat tekniği yönünden kötüyse, malzeme hatası varsa yıkılmasına karar verecek” diye konuştu.

Evlerin yıkımının illa idareler tarafından yapılması gerekmediğinin altını çizen Bayraktar, “Sel, yangın, deprem, çığ düşmesi gibi doğal afetler kaçınılmazdır. Önemli olan afet yaşandığında insanların o çürük binalar yerine sağlam binalarda yaşıyor olmasıdır. Düzenlemeyle çürükleri yıkalım, yenisini yapalım, diyoruz. İsterse vatandaş kendi arasında anlaşıp, kendisi de yıkıp, yenisini yaptırabilecek” dedi.

İstanbul'a en az 400 km metro

Kentsel dönüşümle kentlerin altyapısının da yenileneceğini vurgulayan Bayraktar, bütün kentleri kendi özelliklerini ön plana çıkaracak şekilde taradıklarını anlattı. Bayraktar, “Şehirleşme olgusu geriye döndürülemez. İstanbul, Ankara, İzmir’e göçü önleyemezsiniz. O halde kentlerdeki büyümeyi iyi planlamak gerekiyor. Örneğin İstanbul’a 400 km metro yapmadan olmaz” dedi.

Vatandaş anlaşmazsa

Bayraktar, kendi arasında anlaşamayan olduğunda ise anlaşmaya yanaşmayan kişinin hissesinin başka şahıslara satılabileceğini; satılamıyorsa kamulaştırılacağını duyurdu. “Örneğin 10 daireli bir apartman, depreme dayanamayacağı bilimsel raporla tespit edilmiş. 9 daire anlaşmış; bir dairenin sahibi ‘yıktırmam’ diyor. Buna izin vermeyeceğiz” diyen Bayraktar, o kişinin hissesinin bir başka şahsa satılabileceğini, satılamazsa kamulaştırılacağını söyledi.

Vatandaşın bu dönüşümü destekleyeceğine inandığını belirten Bayraktar, “Eğer sosyal anlayış içindeyseniz, siyasi görüşü ne olursa olsun halk size inanıyorsa başarırsınız” dedi.

Körfez, kaparosunu yatırdı

Yabancılara mülk satışı önündeki sınırları kaldıran yasanın Türkiye’den gayrımenkul almak isteyenleri harekete geçirdiğini anlatan Bayraktar, özellikle İran, Dubai ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen yatırımcıların alacakları ev ve arsaları seçtiklerini, hatta yasa çıkınca almak üzere kaparosunu bile verdiklerini söyledi.