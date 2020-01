İstanbul'da 635 kaçak fil dişi ele geçirildi!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 635 parça fil dişi ele geçirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak fil dişi bulunduğu öğrenilen Fatih'teki tespih ve süs eşyası imalathanesine operasyon düzenledi.

Çeşitli ebatlarda 635 fil dişinin ele geçirildiği imalathanenin sahibi gözaltına alındı.

Mali polisin araştırmasında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden kaçak olarak bir Avrupa ülkesine gönderilen fil dişlerinin, daha sonra Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, ülkeye yapılacak fil dişi ithalatının özel izne tabi olduğunu ve yüksek gümrük vergisi alındığını bildirdi.

Gözaltında tutulan iş yeri sahibinin işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

'Kimse her yıl kaç filin kaçak avlandığını bilmiyor'

Amerikalı bilim insanı John Hart'ın 2010'da hazırladığı bir raporda, "Kaçak fil avcılığı olaylarının neredeyse hepsinde işaretler Kongo ordusunu gösteriyor" deniyordu. Bu da orduyu "ülkedeki yasadışı fil ölümlerinin ana faili" durumuna getiriyor. Garamba muhafızlarıyla Kongo istihbaratından bir subay, Güney Sudan ordusuyla da mütemadiyen çatıştıklarını dile getiriyor. Fakat şüpheli helikopter olayı yeni. Garamba'nın idaresini yürüten Güney Afrika merkezli doğa koruma örgütü "African Parks", Nisan'da ulusal parkın üstünden alçak uçuş yapan Mi-17 askeri nakliye helikopterine ait ellerinde fotoğraflar bulunduğunu açıkladı.

Tespitlerine göre kayıt numarası aracın Uganda ordusuna ait olduğunu gösteriyor. Garamba'da pilot olarak çalışan Amerikalı John Sidle, "Uganda ordusuna ait helikopterin yakıt parası muhtemelen ABDli vergi mükelleflerinin cebinden çıkıyor" diyor. ABD, orta Afrika'da Kony'nin bulunması için son yıllarda yakıt ve ulaştırma hizmetleri cinsinden Uganda ordusuna on milyonlarca dolarlık yardımda bulundu. Ayrıca aramalara katılmaları için Kongolu ve Güney Sudanlılara da eğitim verdi. Kimse her yıl kaç filin kaçak avlandığını bilmiyor, fakat doğa korumacıların önde gelenleri bu sayının "on binleri" bulduğuna ve 2012'nin muhtemelen 2011'den kötü olacağına inanıyor. Son dönemlerde avlanan fillerinse cinsel organları veya meme uçlarının, herhalde satılmak üzere, kesilmiş olduğu görülüyor. Araştırmacılar böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadıklarını ve bir anlam veremediklerini belirtiyorlar.