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İstanbul'da bu yollar 54 gün boyunca kapalı!

İstanbul Valiliği, 15 Haziran'da başlayacak çalışmaların 8 Ağustos'ta tamamlanacağını açıkladı

13 Haziran 2016 20:32

İstanbul'da bazı yollarda, 15 Haziran'dan itibaren 54 gün boyunca yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacak

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Atatürk Havalimanı Çobançeşme Kavşağı-Basın Ekspres Yolu-Mahmutbey Batı Kavşağı Kavacık Kavşağı arası otoyol, kavşak kolları bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım çalışmaları" yüklenici firma tarafından devam ediyor.

Söz konusu proje kapsamında, O-2 Karayolunun Ankara istikametinde, Metris Kavşağı ile Levent 1 Kavşağı arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

 

8 Ağustos'a kadar sürecek

 

Çalışmalara Metris Kavşağı sonrasında başlanılacak olup, çalışma yapılan yol kesimlerinde şerit kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.
Çalışmalar, 15 Haziran’da başlayıp, 8 Ağustos’a kadar devam edecek.

Verilen tarihler içerisinde her gece 22.00’de çalışma yapılacak şeritler trafiğe kapatılıp, saat 06.00’da tekrar tüm şeritler trafiğe açılmak suretiyle çalışmalara devam edilecek.
Söz konusu çalışmalar süresince sınav günleri, bayram günleri gibi özel günler göz önünde bulundurularak, trafik düzenlemeleri buna göre yapılacak.

Açıklamada, çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemeleri yapılacağı belirtilirken, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları  gerektiği ifade edildi.

 

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