-İSTANBUL'DA 52 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Çatalca'da yabancı plakalı bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, 52 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan bir suç örgütü bulunduğu yolundaki ihbarı değerlendiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izlemeye aldıkları İran plakalı otomobili Çatalca'da durdurdu. Araçta yapılan aramada, LPG tankına gizlenen 102 paket halinde 52 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Serdar İ, Fatih B, Ayşe K, Ali Esmaeıl Z. ve Esmaeıl A. gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeyi yurt dışında piyasaya sürmek istedikleri belirtilen şüphelilerden Serdar İ'nin, aynı suçtan dolayı polislikten ihraç edildiği anlaşıldı. Poliste işlemleri tamamlanan 1'i kadın 5 şüpheli, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.