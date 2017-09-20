İstanbul'da 51 bin uyuşturucu captagon hap ele geçirildi

İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR ve Küçükçekmece\'de iki farklı kargo şirketinin yurtdışına giden kargo bölümlerinde yapılan aramalarda toplam 51 bin uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi.

İstanbul Başakşehir\'de bir kargo şirketinin yurtdışı kargo bölümünde, narkotik köpeklerle yapılan aramalar sonucunda dekoratif sandığa saklanmış 15 bin uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi.

Küçükçekmece\'de de bir kargo şirketinin yurtdışı gönderilerinde yapılan aramalarda karton kolilere saklanmış 36 bin adet uyuşturucu Captagon hap bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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