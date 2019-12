İstanbul'da '5 yıldızlı' yılbaşı

İstanbul'daki 5 yıldızlı bazı oteller, yeni umutlarla beklenen 2009 yılına farklı bir ortamda girmek isteyenlere birbirinden leziz yemekler, eğlence, müzik ve çeşitli sürprizler sunuyor.



İstanbul'un en gözde otellerinden olan Çırağan Palace Kempinski, Mövenpick Hotel İstanbul, Ceylan InterContinental ve Hyatt Regency İstanbul, müşterilerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmak için farklı alternatifler geliştirdi. Yeni yıla 5 yıldızlı otellerin konforunu yaşayarak girmek isteyenlerin 90 ile 2009 YTL arasında değişen fiyatları gözden çıkarması gerekiyor.



Bu otellerden Çırağan Palace Kempinski, müşterilerine yılbaşında Laledan Restaurant'ta Akdeniz müziği eşliğinde Akdeniz mutfağının leziz yemeklerini, içecekler ve KDV hariç kişi başı 350 YTL'ye sunuyor. İsteyenler, içecekler ve KDV hariç kişi başı 370 YTL ödeyerek Tuğra Restaurant'ta 7 çeşit yemeğin sunulacağı yılbaşı eğlencesine katılabilecek. Gazebo Lounge & Restaurant'ta yılbaşı akşamı için misafirlere kaz ciğerinden deniz tarağına, kızarmış kuzu budundan kestaneli hindiye farklı lezzetlerde bir menü sunuluyor. Burada yılbaşını karşılamanın bedeli ise içecekler ve KDV hariç kişi başı 305 YTL.



Mövenpick Hotel İstanbul



Mövenpick Hotel İstanbul, müşterileri için butik otel konseptine uyan çok özel yılbaşı programları hazırladı. Yeni yılda Mövenpick Hotel İstanbul'u tercih edenler, mum ışığının parıltısında, otelin ödüllü baş aşçısı Maximilian J. W. Thomae tarafından hazırlanan gurme yemeğin tadını çıkarabilecek. Saatler yeni yıla yaklaştıkça Latin müziğinden Akdeniz müziğine kadar geniş bir yelpazeden oluşan repertuvarıyla gitar virtüozu olan Bülent Özdemir ile Nicole sahne alacak. Limitsiz yerli içki sunulan 150 avroluk yılbaşı balosunda, meze ve füme balık düeti, ıspanaklı ve dağ mantarlı kaneloni, Mövenpick premium armut sorbe, fırınlanmış Noel hindisi, tatlı, çay veya kahve ve petit fours ile son bulan özel menü sunuluyor.



Ceylan Intercontinental İstanbul



Ceylan Intercontinental İstanbul, yeni yıla keyifli bir adım atmak isteyenler için ideal bir atmosfere sahip balo salonunda, 6 ayrı lezzetten oluşan set menü, limitsiz yerli içki ve canlı orkestra hizmetlerini sunuyor. Fasıl müziği ve geleneksel Türk lezzetlerinin sunulacağı Safran, sabahın ilk ışıklarına kadar müşterilerini ağırlayacak. City Lights Bar'da yeni yılı karşılamak isteyenlere de 5 ayrı lezzetten oluşan set menü, limitsiz yerli içki ve canlı müzik eşliğinde yeni yıl yemeği sunulacak.



Balo salonunda canlı müzik eşliğinde 6 ayrı lezzetten oluşan set menü ve limitsiz yerli içkinin dahil olduğu yeni yıl kutlaması paketi, konaklama, yeni yılın ilk günü The Brasserie'de brunch veya açık büfe kahvaltıyı içeriyor.



Four Seasons İstanbul



Four Seasons İstanbul otelleri, yeni yılda müşterilerini boğazın eşsiz atmosferine ve Sultanahmet'in tarihi büyüsüne davet ediyor. Four Seasons Hotel Bosphorus, yılbaşında müşterilerine şef Fabio Brambilla'nın özel olarak hazırladığı 7 bölümden oluşan bir menü sunuyor. Four Seasons Hotel Bosphorus'da yeni yılı karşılamanın bedeli kişi başı KDV dahil 325 YTL. Yeni yıla Four Seasons Hotel Sultanahmet'te girmek isteyenlere, şef Mehmet Gök'ün dünya mutfaklarından hazırladığı 7 bölümden oluşan menü sunuluyor.



Hyatt Regency İstanbul



Hyatt Regency İstanbul, müşterilerini Agora Restoran'da geniş bir büfe veya Spazio'da gurmelere layık bir set menü ile ağırlayacak. Dileyenler, 31 Aralık gecesi The Library Bar'da Valeria Proano ile caz melodileri eşliğinde unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşayabilecek. Şef Andrea Cornacchia ve ekibi tarafından hazırlanan ve Kuzey İtalya'nın 5 leziz örneğinden oluşan yeni yıl menüsü, Spazio'nun sıcak atmosferi ve fonda nostaljik melodilerle sunulacak. Spazio'da yeni yılı karşılamanın bedeli KDV ve limitsiz yerli içki dahil kişi başı 295 YTL olacak. Meşhur büfeleri ve yemek festivalleriyle tanınan Agora Restoran, hem Türk hem de uluslararası lezzetlerin en güzel örneklerini sunuyor. Agora Restoran, 20.00 – 02.00 saatleri arasında Türk mezeleri, kebaplar ve taze deniz ürünlerinden oluşan görkemli bir büfe ile yeni yıla ''merhaba'' diyor. Agora'da yeni yıl büfesi, KDV ve limitsiz yerli içki dahil, kişi başı 220 YTL. İtalyan Restoranı Spazio'nun 5 farklı lezzetten oluşan özel yeni yıl menüsünün ardından kral dairesinde baş başa romantik bir akşam yemeği yiyerek 2009 yılını unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin ise 2009 avroyu gözden çıkarması gerekiyor.



Conrad İstanbul



Conrad İstanbul, yeni yılı otelin 3 ayrı mekanında hazırladığı birbirinden özel kutlamalarla karşılamaya hazırlanıyor. Türk ve dünya mutfaklarından seçme lezzetler, R katındaki Manzara Restoran'ın açık büfesinde servise sunulacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ performansı ile devam edecek yeni yıl partisinin fiyatı, sınırsız yerli içecek dahil, kişi başı 195 YTL olacak. İtalyan restoranı Prego'da şef Piatti'nin hazırladığı yılbaşı özel menüsünde, domates sosluVenedik usulü ravioli, balzamik sirke ve sultan üzümle sotelenmiş radika eşliğinde süt dana lokmaları, patates kreması, doldurulmuş kabak çiçeği eşliğinde kızarmış kerevit ve dilbalığı yer alacak. Menü fiyatı, sınırsız yerli içecek ve hemen ardından Manzara'daki yeni yıl partisine katılım, kişi başı KDV dahil 225 YTL olacak. Otelin 14. katında bulunan Summit Bar'da düzenlenecek olan yılbaşı partisine katılım ve bir kokteyl KDV dahil 90 YTL.



Hilton İstanbul



Hilton İstanbul da bünyesinde bulunan Bosphorus Terrace Restaurant, The Roof Restaurant ve Lobby Lounge & Sports Bar'da yeni yıl gecesinde düzenlenecek birbirinden keyifli aktiviteler ve özel menülerle misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı yaşatacak.



Bosphorus Terrace Restaurant'da saat 02.00'ye kadar devam edecek yeni yıl kutlamasında, canlı müzik ve yılbaşı lezzetlerinden oluşan uluslararası zengin bir açık büfe sunuluyor. Muhteşem tatların yer aldığı yılbaşı yemeğinin fiyatı, şarap ve yerli içecekler dahil kişi başı 275 YTL olacak. Hilton İstanbul'un yılbaşı akşamı için sunduğu diğer bir seçenek ise 55 yıldır kentin en etkileyici servisini veren ödüllü ''The Roof Restaurant''. Şarap ve yerli içecekler dahil kişi başı 375 YTL olan gala yemeğinde, 6 çeşitten oluşan set menü sunuluyor. Misafirler için bir başka seçenek ise sabah 05.00'e kadar hizmet verecek olan ''Lobby Lounge & Sports Bar''. Keyifli müzik eşliğinde atıştırmalıklar, şampanya, sıcak ve soğuk içeceklerin sunulacağı mekanda gecenin sonunda misafirler için ''çorba ve kumru köşesi'' yer alıyor.