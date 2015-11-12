İstanbul'da 5 ilçede IŞİD operasyonu; 11 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve polis helikopteri desteğiyle başta Bağcılar, Ümraniye, Esenler, Silivri, Bahçelievler ilçelerinde olmak üzere tespit edilen 20'den fazla adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, 7'si yabancı uyruklu ve yurt dışından terör örgütüne katılmak üzere geldikleri öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve gösterdikleri yerlerde polis ekipleri aramalar yaptı.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul EmniyetMüdürlüğü yerleşkesine götürüldü.