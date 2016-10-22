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İstanbul’da 5 bin polisle operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor

Fotoğraf: Arşiv

22 Ekim 2016 01:13

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinesinde, 39 ilçede yapılan "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık 5 bin polis katılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya katıldı. Denizde can ve mal emniyetini korumaya ve yasak avcılığı önlemeye yönelik uygulamada tekneler durduruldu, buradaki kişilerin GBT sorgulaması yapıldı. Özel tekne ve yatların da durdurulduğu denetimlerde teknelerin evrakları da incelendi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

 

 

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