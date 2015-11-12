T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da 5 bin polisle 'huzur' operasyonu!

Uygulamada, aranan 192 şüpheli gözaltına alındı

12 Kasım 2015 09:34

İstanbul'un 39 ilçesinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü terör, narkotik, asayiş, mali ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, "Yeditepe Huzur" adı verilen asayiş uygulamasında 29 bin 40 kişiye genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yaptı.

Uygulamada, aranan 192 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 639 gram uyuşturucu madde, 2 bin 900 uyuşturucu hap ile tombala ve kumar makineleri ele geçirildi.

Öte yandan, uygulama sırasında durdurulan 5 bin 832 araçtan 72'si trafikten men edildi, inceleme yapılan 545 iş yerinden 74'ü de mühürlendi.

 

ETİKETLER

istanbulpolisoperasyon5 bin polisaramagözaltılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24