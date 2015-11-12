İstanbul'da 5 bin polisle 'huzur' operasyonu!

İstanbul'un 39 ilçesinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü terör, narkotik, asayiş, mali ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, "Yeditepe Huzur" adı verilen asayiş uygulamasında 29 bin 40 kişiye genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yaptı.

Uygulamada, aranan 192 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 639 gram uyuşturucu madde, 2 bin 900 uyuşturucu hap ile tombala ve kumar makineleri ele geçirildi.

Öte yandan, uygulama sırasında durdurulan 5 bin 832 araçtan 72'si trafikten men edildi, inceleme yapılan 545 iş yerinden 74'ü de mühürlendi.