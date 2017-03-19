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İstanbul'da 5 bin polisle denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 39 ilçede kontrol yapıyor

19 Mart 2017 01:08

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 39 ilçede, 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" isimli genel asayiş denetimi yapıyor.

Asayiş Şube denetiminde, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapılıyor. 

Bazı bölgelerde deniz polisi ve polis helikopterinin de katıldığı denetimlere geç saatlere kadar devam edileceği bildirildi. 

 

 

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polisİstanbul Emniyet MüdürlüğüdenetimYeditepe Huzur

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