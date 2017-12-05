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İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adıyla asayiş uygulaması yapıldı

05 Aralık 2017 00:22

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Şehir genelinde saat 20.00'da başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.


 

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