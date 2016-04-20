İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinasyonunda, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla '7 Tepe Huzur’ adı altında genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Organize Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve ilçe ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak arandı. Oluşturulan kontrol noktalarında yapılan uygulamalarda da özellikle sahte ve ikiz plakaların tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Araçlardaki vatandaşlar ve şüpheli görülen yayaların üzerleri aranırken, GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Şişli’de yapılan GBT uygulamasında, hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi’ne götürüldü.