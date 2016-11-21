İstanbul'da 5 araç kundaklandı

İstanbul Bağcılar'da park halindeki 5 araç, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.

Yıldıztepe Mahallesi 474. Sokak'ta park halinde bulunan 5 araç, saat 04.00 sıralarında yakıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yanan araçları söndürdü.

Kundaklanan araçlarda büyük hasar meydana geldi. Yanan araçların yanında bulunan bir binanın camları da yangın esnasında hasar gördü.



Polis ekipleri araçları kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.