İstanbul'da 48 okul için 'acil yıkım' kararı

17 Ağustos Marmara Depremi ile zarar gören okullar yıkılıp yeniden yapılacak. Bu da bu yılki eğitimi derinden etkileyecek. Hasarlı olduğu belirlenen 874 okuldan 133 tanesi 2007 yılına kadar yıkılıp yeniden yapıldı. 87'si ise güçlendirildi. Mühendisler 78 okulun yeniden yıkılıp yapılmasına karar verdi.



En küçük bir depremde bile yerle bir olacağı belirtilen 30 okul acil yıkım kararıyla yeniden yapılıyor...



Depremden hasar gören 48 okulun yıkım ihalesi 2009 yılı Şubat ayına kaldı. Veliler ise o zamana kadar olabilecek bir depremden dolayı endişeli.



İşte yıkımı Şubat 2009'da yapılacak olan 48 okul:



Adalar H.R.Gürpınar Lisesi



Bağcılar A. Ötüken İÖO



Bağcılar Üsküp İÖO



B.Evler Siyavuşpaşa İÖO



B.Paşa Fetihtepe İÖO



B.Paşa Sağmalcılar Lisesi



Beşiktaş R. Kirişçioğlu İÖO



Beşiktaş Z.H. Kız Mes.L.



Beşiktaş A.E. Yalman İÖO



Beyoğlu İhsan Şerif İÖO



Beyoğlu Kaptanpaşa İÖO



Beyoğlu M.Cevdet İÖO



B.çekmece Lisesi



B.Çekmece H.Yıldız And.L.



Kumburgaz M.Erçağ TML



Esenler R.Şevket Dağ İÖO



Fındıkzade İÖO



GOP Mithatpaşa İÖO



GOP Ülkü İÖO



Güngören İÖO



Küçükçekmece Lisesi



Sefaköy Lisesi



Kadıköy Y.Kemal Beyatlı İÖO



K.hane Namık Kemal İÖO



Kartal Öğretmen Z.Güçer İÖO



Maltepe Ataköseoğlu İÖO



Pendik Alpaslan Lisesi



Pendik Camçeşme İÖO



Pendik O.S.Hamzaoğlu İÖO



Pendik Prof.Dr.E.Güngör İÖO



Silivri Değirmenköy İÖO



Sultanbeyli H.A.Yücel İÖO



Sultanbeyli İ.Hatip Lisesi



Şişli Kurtuluş Lisesi



Şişli Endüstiri Meslek Lisesi