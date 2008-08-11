İstanbul'da 48 okul için 'acil yıkım' kararı

17 Ağustos Marmara Depremi ile zarar gören okullar yıkılıp yeniden yapılacak. Bu da bu yılki eğitimi derinden etkileyecek. Hasarlı olduğu belirlenen 874 okuldan 133 tanesi 2007 yılına kadar yıkılıp yeniden yapıldı. 87'si ise güçlendirildi. Mühendisler 78 okulun yeniden yıkılıp yapılmasına karar verdi.
En küçük bir depremde bile yerle bir olacağı belirtilen 30 okul acil yıkım kararıyla yeniden yapılıyor...
Depremden hasar gören 48 okulun yıkım ihalesi 2009 yılı Şubat ayına kaldı. Veliler ise o zamana kadar olabilecek bir depremden dolayı endişeli.
İşte yıkımı Şubat 2009'da yapılacak olan 48 okul:
Adalar H.R.Gürpınar Lisesi
Bağcılar A. Ötüken İÖO
Bağcılar Üsküp İÖO
B.Evler Siyavuşpaşa İÖO
B.Paşa Fetihtepe İÖO
B.Paşa Sağmalcılar Lisesi
Beşiktaş R. Kirişçioğlu İÖO
Beşiktaş Z.H. Kız Mes.L.
Beşiktaş A.E. Yalman İÖO
Beyoğlu İhsan Şerif İÖO
Beyoğlu Kaptanpaşa İÖO
Beyoğlu M.Cevdet İÖO
B.çekmece Lisesi
B.Çekmece H.Yıldız And.L.
Kumburgaz M.Erçağ TML
Esenler R.Şevket Dağ İÖO
Fındıkzade İÖO
GOP Mithatpaşa İÖO
GOP Ülkü İÖO
Güngören İÖO
Küçükçekmece Lisesi
Sefaköy Lisesi
Kadıköy Y.Kemal Beyatlı İÖO
K.hane Namık Kemal İÖO
Kartal Öğretmen Z.Güçer İÖO
Maltepe Ataköseoğlu İÖO
Pendik Alpaslan Lisesi
Pendik Camçeşme İÖO
Pendik O.S.Hamzaoğlu İÖO
Pendik Prof.Dr.E.Güngör İÖO
Silivri Değirmenköy İÖO
Sultanbeyli H.A.Yücel İÖO
Sultanbeyli İ.Hatip Lisesi
Şişli Kurtuluş Lisesi
Şişli Endüstiri Meslek Lisesi