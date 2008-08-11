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Yaşam

İstanbul'da 48 okul için 'acil yıkım' kararı

17 Ağustos Marmara Depremi ile zarar gören İstanbul'daki 48 okul yıkılıp, yeniden yapılacak.

11 Ağustos 2008 03:00

17 Ağustos Marmara Depremi ile zarar gören okullar yıkılıp yeniden yapılacak. Bu da bu yılki eğitimi derinden etkileyecek. Hasarlı olduğu belirlenen 874 okuldan 133 tanesi 2007 yılına kadar yıkılıp yeniden yapıldı. 87'si ise güçlendirildi. Mühendisler 78 okulun yeniden yıkılıp yapılmasına karar verdi.

En küçük bir depremde bile yerle bir olacağı belirtilen 30 okul acil yıkım kararıyla yeniden yapılıyor...

Depremden hasar gören 48 okulun yıkım ihalesi 2009 yılı Şubat ayına kaldı. Veliler ise o zamana kadar olabilecek bir depremden dolayı endişeli.

İşte yıkımı Şubat 2009'da yapılacak olan 48 okul:

Adalar H.R.Gürpınar Lisesi

Bağcılar A. Ötüken İÖO

Bağcılar Üsküp İÖO

B.Evler Siyavuşpaşa İÖO

B.Paşa Fetihtepe İÖO

B.Paşa Sağmalcılar Lisesi

Beşiktaş R. Kirişçioğlu İÖO

Beşiktaş Z.H. Kız Mes.L.

Beşiktaş A.E. Yalman İÖO

Beyoğlu İhsan Şerif İÖO

Beyoğlu Kaptanpaşa İÖO

Beyoğlu M.Cevdet İÖO

B.çekmece Lisesi

B.Çekmece H.Yıldız And.L.

Kumburgaz M.Erçağ TML

Esenler R.Şevket Dağ İÖO

Fındıkzade İÖO

GOP Mithatpaşa İÖO

GOP Ülkü İÖO

Güngören İÖO

Küçükçekmece Lisesi

Sefaköy Lisesi

Kadıköy Y.Kemal Beyatlı İÖO

K.hane Namık Kemal İÖO

Kartal Öğretmen Z.Güçer İÖO

Maltepe Ataköseoğlu İÖO

Pendik Alpaslan Lisesi

Pendik Camçeşme İÖO

Pendik O.S.Hamzaoğlu İÖO

Pendik Prof.Dr.E.Güngör İÖO

Silivri Değirmenköy İÖO

Sultanbeyli H.A.Yücel İÖO

Sultanbeyli İ.Hatip Lisesi

Şişli Kurtuluş Lisesi

Şişli Endüstiri Meslek Lisesi

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