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BBC Türkçe

İstanbul'da 44 şirkete operasyon

İstanbul'da Fethullah Gülen'le bağlantılı olmakla suçlanan 44 şirketin merkezine mali şube polisleri tarafından baskınlar düzenlendi. En az 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

16 Ağustos 2016 12:38

İstanbul'da Fethullah Gülen'le bağlantılı olmakla suçlanan 44 şirketin merkezine mali şube polisleri tarafından baskınlar düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA, en az 120 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu aktarıyor.

Üsküdar ve Ümraniye'de yoğunlaşan operasyonlarda baskınların düzenlendiği şirketlerin yöneticileri gözaltına alındı.

İncelemelerin yürütüldüğü şirketlerin isimleri henüz kamuoyuna yansımış değil.

Binali Yıldırım: 17-25 Aralık bizim için milattır

Ancak DHA bir holdingin de soruşturma kapsamında incelendiğini aktardı.

"17-25 Aralık bizim için milattır"

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