-İSTANBUL'DA 400 GRAM PİDE 1,50 TL İSTANBUL (A.A) - 30.07.2011 - İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, kentte 400 gram pidenin 1,50 TL'ye, 600 gram pidenin ise 2,25 TL'ye satılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Özer, düzenlediği basın toplantısında, büyük marketlerin, fırıncılara düşük gramajdan pide üretip ucuza satmayı teklif ettiğini öne sürerek, ''Bu durum ahlaki değildir. Şehirde 400 gram pidenin 1,50 TL'ye, 600 gram pidenin 2,25 TL'ye satılması zorunludur. Yumurtalı ve susamlı pide fiyatları da serbesttir'' dedi. Bu toplantının, vatandaşın aldatılmasını önlemek amacıyla yapıldığını belirten Özer, gramaja güvenmeyen vatandaşın ''ALO 174''e şikayette bulunması gerektiğini, bu hattın şikayetlere derhal cevap verdiğini kaydetti. Böcekli un tartışmalarına da işaret eden Özer, sözü edilen firmanın hizmet vermemesi halinde İstanbul'da 1 çuval unun 60 liradan satılacağını, şu anda bu fiyatın 45 lira olduğunu ve bu firmaya iftira atıldığını söyledi.