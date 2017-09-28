İSTANBUL'DA 4 OPERASYONDA 1 TON 670 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20-26 Eylül tarihleri arasında yaptığı 4 operasyonda 1 ton 670 kilo 66 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen çeşitli uyuşturucu maddeler, Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün avlusunda basına gösterildi. Operasyonlar kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin operasyona gitmesi
-Ekiplerin yaptığı operasyonlar
-Polislerin masaları kesmesi
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
(Aktüel Görüntü)
-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin görüntüsü
-Polis ekiplerinin avluda uyuşturucu maddeleri sergilemesi
-Polis ekiplerinin masaları kesmesi
-Masanın içinden çıkan uyuşturucu maddeler
-Genel ve detaylar