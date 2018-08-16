İstanbul'da 4 ilçede 20 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada; Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan'daki bazı mahallelere 20 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kuzey Çevreyolu inşaatı İşi kapsamında, Mallkoçoğlu - Habipler Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan deplase (yer değiştirme) çalışmaları sebebiyle; 17 Ağustos 2018 Cuma günü 15.00 ile 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler: Sultangazi ilçesi: Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Askeri Bölge ve Yayla Mahallesi.

Başakşehir ilçesi: Kayabaşı Mahallesi.

Arnavutköy ilçesi: Boğazköy İstiklal Mahallesi.

Eyılpsultan ilçesi: Pirinççi Mahallesi. İstanbullulara önemle duyurulur."