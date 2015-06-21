İstanbul'da 4 günde 147 imar değişikliği!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi haziran ayı oturumlarının yapıldığı bir hafta içerisinde görüşülen 193 dosyanın büyük çoğunluğu plan tadilatları ve imar değişiklikleriyle ilgiliydi. Belediye meclisinde iktidar ve muhalefet arasında zaman zaman sert tartışmalara neden olan imar değişikliklerinin büyük bölümü AKP'li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla onaylandı. Sadece 4 günde İstanbul’un geleceğini etkileyen 147 imar planı değişikliği yapıldı.

Ayrıca 7 ilçede toplam 11 cadde ve sokağın adı değiştirildi. İstanbul’daki imar ve plan değişikliklerinden bazıları şöyle:

İmar İzni verildi

* Sancaktepe’deki Paşaköy Deresi ve yakın çevresinde 3 kat olan imar izni 4 kata çıkartıldı.



* Kadıköy, Altıyol’da Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy Belediyesi’ne 10 yıllığına tahsis edilen yeşil alan amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle geri alındı.



* 2010 yılında Ümraniye Belediyesi’ne bağışlanan 4937 ve 999 metrekarelik yan yana iki arsanın 3 bin metrekarelik bölümü Belediye Hizmet Alanı olarak tescillendi. Arsaya itfaiye hizmet binaları yapılacak.



* Kartal Yakacık’ta, fay hattı koruma bandında kaldığı için imar izni verilmeyen parsellere, yakın çevrede imarlı bazı parseller bulunduğu gerekçesiyle imar hakkı verildi.



* Pendik Dolayoba’da Petrol Ofisi’ne ait 1200 metrekarelik hacizli arazi otel yapılmak için turizm alanına alındı.

Cami yolu düzenlemesi

* Çamlıca Camisi’ne ulaşım için yapılacak yollarla ilgili plan değişikliği kabul edildi.



* Tuzla Aydınlı’daki askeri alan, belediye personelinin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla imara açıldı.

* Kartal E-5 Karayolu’nda üzerinde vergi dairelerinin bulunduğu kaçak konumdaki binalara ilişkin imar planı oy birliğiyle geçti.



* Ümraniye Çakmak Mahallesi’ndeki Ali Ağaoğlu’na ait arsadan geçen İSKİ kanalizasyon geçidi kaldırıldı. Böylece arsaya imar izni çıkmış oldu.

Bakırköy 1450 metrekarelik alan yeşillenecek

* Bakırköy’de Maliye’ye ait 1450 metrekarelik plansız alan, oy birliğiyle ‘Ağaçlandırılacak Alan’a alındı.



* Başakşehir 1. Etap’ta yapılaşma şartları belirtilmeyen sosyal donatı alanları ilköğretim tesis alanı, sağlık tesisi ve kültürel tesis alanı olarak tescillendi.

* Çatalca Nakkaş Mahallesi’nde, toplam 11 parselden geçen 7 metrelik yaya yolu kaldırıldı ve tarım alanı olarak tescillendi.

* Bağcılar Çakmak Mahallesi’ndeki Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi ve Orhan Gazi Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bulunduğu alanın bir kısmı Kapalı Açık SporTesisi alanına eklendi.

* Sultangazi’de belediye hizmet alanındayken plan değişikliğiyle akaryakıt istasyonuna alınan alan, çeşitli düzenlemelerle mağduriyetine yol açılan arsa sahiplerinin ihtiyaçlarında karşılanmak üzere yeniden oy birliğiyle konut alanına alındı.

* Bakırköy, Şevketiye Mahallesi’nde Maliye’ye ait 1 milyon 862 metrekarelik alan raylı sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak şekilde planlandı. Yeşilköy’de bazı bölgeler Toplu Ulaşım Parkı alanına alındı.

AA'ya 30 yıllığına 13 bin metrekarelik alan

* Bakırköy’de 13 bin metrekarelik alan Anadolu Ajansı (A.A.) İstanbul Bölge Müdürlüğü binası yapılmak üzere 30 yıllığına AA’ya tahsis edildi.

* Beşiktaş’ta mülkiyeti İBB ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait yaklaşık 25 bin metrekarelik 3 parselin imarı değişti. İBB’ye ait olan bölüm ibadet alanı ve cami alanına alındı. BJK’ye ait olan bölüme de zemin altı otopark kullanım izni verildi.

* Güngören’de mülkiyeti belediyeye ait otopark Ticaret ve Hizmet Alanı olarak tescillendi.

* Yeşilköy’de Dünya Ticaret Merkezi’ne ait yaklaşık 87 bin metrekarelik otopark alanı Dini Tesis Alanı’na alındı.

* Üsküdar’da Arakiyeci Hacı Cafer Mahallesi, Büyükçekmece TÜYAP yanı, Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi, Bostancı Çamaşırcı Deresi, Zeytinburnu 80. Yıl Mahallesi’nde zemin altı otopark izni verildi.

* Bağcılar Belediyesi’ne ait prestij hizmet alanı olarak ayrılan toplam 25 bin metrekare büyüklüğündeki toplam 5 parselde, tescil dışında kalan alanlar park ve yeraltı otopark alanı, mesleki ve teknik öğretim tesisi alanına alındı.

Büyükçekmece’de plan değişmedi

* Büyükçekmece’de Fatih Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olan ve 2013 yılında yapılan plan değişikliği ile Özel Eğitim Tesis Alanı’na çevrilen alanla ilgili değişiklik reddedildi. Böylece imar hakkı kaldırılmış oldu.

* Beylikdüzü Kavaklı’da Üneşler Turizm AŞ’ye ait 2 bin 700 metrekarelik alan Özel Sağlık Tesisi alanına alındı.

* Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi’ndeki 1000 metrekarelik akaryakıt istasyonu alanı komşu iki parsel de eklenerek 1650 metreye çıkartıldı.

* Esenyurt’ta BAHAŞ İnşaat AŞ’ye ait 143 bin metrekarelik arazide, metro güzergahında bulunan 20 metrelik yolun 10 metreye düşürülme talebi kabul edildi.

* Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde 1960 yılından beri üzerinde yapı bulunan alan, Sağlık Tesisi Alanı’ndan Konut ve Ticaret Alanı’na alındı.

* CHP’li meclis üyeleri tarafından açılan dava sonucunda daha önce iptal edilen Okmeydanı Tarihi Sit alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası Nazım İmar Planı, 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü doğrultusunda hazırlanan yeni düzenlemeyle kabul edildi.