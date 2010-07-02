İstanbul'da 4-11 Temmuz arası nerede elektrikler kesik?

T24 - İstanbul'da, 4-8 Temmuz tarihleri arasında ve 11 Temmuz'da bazı ilçelere elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



''Küçükçekmece'de, 4 Temmuz'da, 09.00-13.00 saatleri arasında Halkalı Dereboyu, Basın Ekspres Yolu, Sabri Özel Tekstil, Honda, Uğur Makine, Halkalı Kağıt Fabrikası ve civarı.



Bakırköy'de, 5 Temmuzda, 09:00-11:00 saatleri arasında, Ataköy 5. Kısım, Kilitbahir Sokak, E1-4, E1-5, E1-6, E1-7 bloklar, Ataköy 4-5. Kısım, Kilitbahir, Lale sokaklar B1-2, E1-8 bloklar, 60. Yıl İlköğretim Okulu, Ögretmen Evi ve civarı, 6 Temmuz'da 09:00-11:00 saatleri arasında, Ataköy 2-5. Kısım Dumlupınar Sokak, B-4, B-5 bloklar ve civarı, 09:00-13:00 saatleri arasında Ataköy 5. Kısım, Çarşı, Nergis sokaklar ve civarı, 7 Temmuz'da 09:00-11:00 saatleri arasında Ataköy 2- 5. Kısım, 19 Mayıs Caddesi, Dumlupınar Sokak, E2-4, E2-5, E2-6, E2-7, A-11, A-12 bloklar ve civarı, 11:00-13:00 saatleri arasında Ataköy 2-5. Kısım 19 Mayıs Caddesi, E2-1, E2-2, E2-3 bloklar ve civarı.



Aynı ilçede, 8 Temmuz'da 09:00-11:00 saatleri arasında, Ataköy 2-5. Kısım, 19 Mayıs Caddesi, Adnan Kahveci Bulvarı, Mutlu Sokak, B1, B2 bloklar ve civarı, 11.00-13.00 saatleri arasında, Ataköy 2-5. Kısım, Adnan Kahveci Bulvarı, E1-1, E1-2, E1-3, B1 bloklar ve civarı.



Sultangazi'de 11 Temmuz'da, 09:00-14:00 saatleri arasında Eski Habipler Manolya ve Vefa Poyraz caddeleri, Çam Sokak ve civarı.''





