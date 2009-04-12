T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İstanbul’da 350 eser müzayedeye çıktı

Antik A.Ş.'nin düzenlediği müzayedede, Halil Paşa'nın önemli eserlerinden "Türk Evleri ve Sokak", 460 bin liraya satıldı.

12 Nisan 2009 03:00

Antik A.Ş.'nin düzenlediği müzayedede, Halil Paşa'nın en önemli eserlerinden "Türk Evleri ve Sokak" adlı tablo, 460 bin liraya satıldı.



Swissotel'de gerçekleştirilen müzayedede, Türk resim sanatına yön veren önemli isimlere ait başyapıt tablolar, Osmanlı eserleri, nadir bulunan antika ve fermanların yer aldığı toplam 350 parça eser satışa sunuldu.

Müzayedede başlangıç fiyatı 180 bin lira olan ve Halil Paşa'nın en önemli başyapıtı sayılan "Türk Evleri ve Sokak" adlı tablo, açık artırmayla 460 bin liraya alıcı buldu.

Mahmut Cüda'nın "Meyveler" adlı tablosu 200, modern sanatın öncülerinden Fahrelnissa Zeid'in "Plaj" adlı tablosu 200, ressam Hikmet Onat'ın "Sarıyer" adlı tablosu da 165 bin liraya satıldı.

Müzayedede, 3. Osman, 3. Mustafa, 4. Mustafa, 3. Selim ve 2. Mahmut tuğralı, padişah el yazısıyla onaylı 18 ferman ve önemli hat ustalarına ait eserler ile 18. yüzyıl İngiliz yapımı enfiye kutuları, tuğralı gümüş leğen ve ibrikler, divitler, tatlı takımları ve tepsiler de satışa sunuldu.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24