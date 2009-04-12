İstanbul’da 350 eser müzayedeye çıktı

Swissotel'de gerçekleştirilen müzayedede, Türk resim sanatına yön veren önemli isimlere ait başyapıt tablolar, Osmanlı eserleri, nadir bulunan antika ve fermanların yer aldığı toplam 350 parça eser satışa sunuldu.Müzayedede başlangıç fiyatı 180 bin lira olan ve Halil Paşa'nın en önemli başyapıtı sayılan "Türk Evleri ve Sokak" adlı tablo, açık artırmayla 460 bin liraya alıcı buldu.Mahmut Cüda'nın "Meyveler" adlı tablosu 200, modern sanatın öncülerinden Fahrelnissa Zeid'in "Plaj" adlı tablosu 200, ressam Hikmet Onat'ın "Sarıyer" adlı tablosu da 165 bin liraya satıldı.Müzayedede, 3. Osman, 3. Mustafa, 4. Mustafa, 3. Selim ve 2. Mahmut tuğralı, padişah el yazısıyla onaylı 18 ferman ve önemli hat ustalarına ait eserler ile 18. yüzyıl İngiliz yapımı enfiye kutuları, tuğralı gümüş leğen ve ibrikler, divitler, tatlı takımları ve tepsiler de satışa sunuldu.