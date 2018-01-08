İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ

Ramazan EĞRİ / İstanbul, (DHA)

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36\'ıncı \"Yeditepe Huzur Denetimi\" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.



POLİS ARAMA YAPTI

39 ilçe, 200 noktada 5 Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti.

Görüntü Dökümü:

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-Durdurulan araçlar

-Araçlar ve kişilerin üzerinde yapılan aramalar

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