-İstanbul'da "kırmızı" alarm İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İstanbul'u sabaha karşı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ''sarı'' alarmdan ''kırmızı'' alarma geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, AKOM, İstanbul'u sabaha karşı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ''sarı'' alarmdan ''kırmızı'' alarma geçti. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde sabaha kadar tuzlama çalışmaları yaptı. İstanbul'da sabah trafiğinde kar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, bazı sürücülerin emniyet şeritlerini işgal etmeleri nedeniyle kargaşa yaşandı, kaza ve kürüme çalışmalarına gitmek isteyen görevlilerin ulaşımını zorlaştırdı. Ekipler, dün gece 3 bin 772 ton tuz, 73 ton solüsyon kullandı. Kar yağışının başladığı 19 Ocak'tan bugüne toplam 18 bin 932 ton tuz, 442 ton solüsyon kullanıldı. Karla mücadele ekipleri 9 bölgede 2 bin 406 personel, 870 araç ile gece ve gündüz buzlanmaya karşı çalışmalarını 24 saat esasına göre devam ediyor. Ana arterlerde 28 ayrı noktaya yerleştirilen Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) sayesinden buzlanma olan yollara müdahale ediliyor. Sensörlerin algıladığı yol yüzeyi sıcaklığı otomatik olarak merkez bilgisayarlarına iletiliyor. Burada yapılan analizlerle, sahada çalışan küreme ve tuzlama amirlerinin cep telefonlarına 45 dakika öncesinden ''buzlanma başlangıcı müdahale edin'' şeklinde uyarı mesajı gönderiyor. Ekipler belirtilen yolda çalışma yaptıktan sonra yine sensörlerden ''Buzlanmaya müdahale edildi, risk ortadan kalktı'' mesajı geliyor. Ekipler bu çalışma ile zamandan tasarruf ederek daha çok bölgede çalışma imkanı bulurken önemli miktarda tuz tasarrufu da sağlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının başlattığı ''evsizlere barınma'' çalışmaları, Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde bulunan Metin Oktay Spor Salonu'nda devam ediyor. Bugün itibariyle 368 vatandaşın her türlü imkanı sağlanarak misafir ediliyor.