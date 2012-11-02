Hülya Karabağlı

Ankara

CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, polislerin mali durumlarından psikolojik sorunlarının araştırılması için TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede, emniyet camiasının adeta bir portresini çizdi. Buna göre, Emniyet teşkilatında komiser rütbesinden, en tepedeki rütbeliye kadar, neredeyse herkesin altında bir makam aracı var. Bu araçlar, evrak üzerinde ‘hizmet aracı’ olarak gözüküyor. Her bir makamda, birer gün arayla,iki polis memuru ‘şoför’ olarak çalışıyor. Sadece İstanbul’da 34 bin polisten 6 bine yakını şoför olarak çalıştırılıyor.

Mutlu azınlık oranı yüzde 3,73

Emniyet görevlilerinin yüzde 92,31'i (210897 kişi) hiçbir kariyer olanağı olmayan mutsuz rütbesizlerden. Yüzde 3,96'sı (9055 kişi) komiserlerden oluşan orta sınıf rütbeli. Yüzde 3,73'ü (8513 kişi) ise emniyet amir-müdürlerinin oluşturduğu mutlu azınlık. CHP’li Düzgün’ün meclis araştırma önergesinin bazı bölümleri şöyle:

Şehit düşen, iş yükünü taşıyan, vatandaşla muhatap olanların oranı yüzde 90.4

Makamında oturarak üstlerinden rütbe bekleyen, emeklilik için gün sayarak dert ve sıkıntıları görmezden gelen bir kısım müdürler yerine Türk emniyetinin iskeletini oluşturan, bütün iş yükünü üstlenen, fedakârca çalışan, yeri geldiğinde insanların dertleri ile dertlenen, gerektiğinde suçlular ile silahlı çatışmaya girip şehit düşen, toplumun her kesimi ile bire bir muhatap olan ve teşkilatın % 90,4 lük kısmını oluşturan Polis memurları 1.derecede dikkate alınmalıdır.

İstanbul’da 34 bin polisten 6 bine yakını şoför

Emniyet teşkilatında komiser rütbesinden tutun da en tepedeki rütbeliye kadar, neredeyse herkesin altında bir makam aracı vardır ve bu araçlar evrak üzerinde hizmet aracı olarak gözükmektedir. Her bir makamda, birer gün arayla çalışmak üzere, iki tanede polis memuru şoför olarak çalışmaktadır ve sadece İstanbul ilinde görev yapan 34 bin polisten 6 bine yakını şoför olarak çalıştırılıyor ise bu rakam gerçekten de ürkütücü boyutlara ulaşmış demektir ve bu düpedüz kamu kaynaklarını israftır.

Seçkinlerin oranı yüzde 5-7

EGM mevcut yapısı ve yönetim şekliyle günün ihtiyaçlarına ve personelinin beklentilerine cevap verememektedir. EGM personelinin % 5-7’lik seçkinler kısmı hariç çoğu bıkkınlık ve boş vermişlik içindedir.