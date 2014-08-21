İstanbul'da 300 polisle uyuşturucu operasyonu

İstanbul Ataşehir'de yaklaşık 300 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Örnek, Yeni Sahra ve Mustafa Kemal Mahallelerinde daha önceden belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabah erken saatlerde yapılan baskınlara, Özel Harekat Timleri ve Çevik Kuvvet ekipleri de destek verdi.

Operasyonu polis helikopteri de yukarıdan takip etti.

Öte yandan, Yeni Çamlıca Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerindeki bir eve yapılan baskın sonrası bir kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekipler, operasyon yapılan adreslerde aramalarını sürdürüyor.