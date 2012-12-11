İstanbul'da 300 bin kutu sahte ilaç

İstanbul'da 40 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, sahte ilaç ürettikleri ve piyasaya sürdükleri iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bayrampaşa Rami Kışla Caddesi Paşmakçı İş Merkezi'nde bulunan bir imalathane ile birlikte 40 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda sahte ilaç ürettikleri ve piyasaya sürdükleri iddiasıyla çete lideri olduğu öğrenilen M.F.D. ile birlikte 30 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu belirtilen ve çoğu ''cinsel gücü arttırıcı'' 300 bin kutu sahte ilaç yakalandı.

200 polisin katıldığı operasyonda ayrıca ilaç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile birlikte ilaç kalıp makineleri ve ilaç ambalajları ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, Ataşehir ve Ümraniye'de kiraladıkları işyerlerinde ürettikleri sahte ilaçları piyasaya sürdükleri öğrenildi.