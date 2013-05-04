İstanbul’da 30 saatlik su kesintisi!

İstanbul'un Esenyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri ilçelerinde, vana yenileme çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs Salı 10.00 ile 8 Mayıs Çarşamba 16.00 saatleri arasında 30 saat süreyle sular akmayacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamada, vana yenileme çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri ilçelerinde belirtilen tarihlerde 30 saat süreyle su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Açıklamaya göre su kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:

“Esenyurt; Atatürk, Akçaburgaz, Cumhuriyet, Güzelyurt, İstiklal, Talatpaşa ve Merterçeşme Mahallesi. Avcılar; Ambarlı, Cihangiz, Denizköşkler ve Merkez Mahallesi. Büyükçekmece; Merkez, Tepecik, Mimarsinan, Güzelce, Kumburgaz, Celaliye ve Kamiloba Mahallesi. Beylikdüzü; Cumhuriyet, Barış, Adnan Kahveci, Büyükşehir ve Gürpınar Mahallesi. Çatalca Merkez Mahallesi. Silivri Selimpaşa Mahallesi.”