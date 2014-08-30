İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı nedeniyle bugün bazı noktalarda trafiğin kademeli olarak durdurulacağını duyurdu. Trafiğe kapatılacak yollara dikkat çekilen açıklamada, sürücülerin kullanabileceği alternatif yol ve güzergahlara ilişkin bilgiler verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "İlimizde düzenlenecek Zafer Bayramı kutlama programı nedeniyle 30 Ağustos Cumartesi günü 07.00-16.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar ile alternatif yol ve güzergahlar aşağıda belirtilmiştir" denildi.

Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar

• Topkule ve Mahmutbey köprüsü

• Mahmutbey yolu ve Topkule arası

• Vatan Caddesi

• Oğuzhan Caddesi

• Topkapı, Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi kesişim noktası

• Mahmutbey Köprüsü ve Sultançiftliği kavşağı arasında kalan yol trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yol ve güzergâhlar

• D-100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek olan sürücülerin Haliç Tünel, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray güzergâhını veya Haliç Tünel, Ayvansaray ışıklardan Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları,

• E-80 karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM Otoyolu istikametini kullanmaları,

• Sahil yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergâhından Yenikapı - Kumkapı - Sirkeci istikametini kullanmaları,

• Vatan Caddesini kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa- Çapa- Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri,

• Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin Atatürk Bulvarı - Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanmaları uygun olacaktır.