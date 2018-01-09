istanbul'da 25 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürülüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan uyuşturucu madde 'Skank' ele geçirildi. 1 tonluk esrardan daha tehlikeli olduğu bilinen maddenin sahibi, yurt dışına kaçarken Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun zamandır teknik ve fiziki takibe aldığı uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Ekipler, 7 Ekim saat 18.00 sıralarında takibe aldıkları esrardan 10 kat daha fazla bağımlılık yapan uyuşturucu maddenin Bayrampaşa'da bir depoda tutulduğunu öğrendi. Depoya baskın yapan polis ekipleri, 1 tondan fazla ve piyasa değeri 25 milyon TL olan 'Skank' adı verilen uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Deponun sahibi İ.Ç.'yi gözaltına alan ekipler, maddelerin sahibi olduğu öğrenilen Kosova uyruklu, A.M.'yi de Atatürk Havalimanı'nda kaçmaya çalışırken yakaladı.



Bugüne kadar yakalanan en çok 'Skank'



Narkotik polisi, düzenlediği operasyonda bugüne kadar tek seferde en çok 'Skank'ı yakalamış oldu. Alınan bilgiye göre 'Skank', normal Hint keneviri ile genetiği değiştirilmiş Hint kenevirinin laboratuvar ortamında hibritlenmesi ile oluşturuluyor. Skank'ın Avrupa ülkelerinden Türkiye'deki zehir tacirlerinin getirdiği belirtildi.





Avrupalı zehir tacirinin yakalanma anı kamerada





Öte yandan polis ekiplerinin depoya baskın anı yine ekipler tarafından kaydedildi. Uyuşturucuların sahibi olduğu söylenen A.M. ise Atatürk Havalimanı'nda ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. A.M.'nin yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. A.M. emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



