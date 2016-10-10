İstanbul'da 25 milyon lira değerinde 1 ton 'Skunk' ele geçirildi

İstanbul'da hint kenevirinin genetiğini değiştirerek elde ettikleri 'Skunk' isimli uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan çete çökertildi. Bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda gram şeklinde ele geçirilen uyuşturucunun ilk kez bu miktarda yakalandığı belirtildi.

25 milyon lira değerindeki uyuşturucunun gizlendiği Bayrampaşa'da bir evin deposuna İstanbul Narkotik polisi baskın düzenledi. Kosovalı A.M ve Türk vatandaşı İ.Ç gözaltına alındı.

Operasyonda 1 ton 100 kilo 'Skank' adlı uyuşturucu madde ele geçti. Bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda gram şeklinde ele geçirilen uyuşturucu, İlk kez bu miktarda yakalandı.

İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan çetenin diğer elemanlarını yakalamak için operasyonlarını sürdürdüyor.