İstanbul'da 24 saatlik su kesintisine dikkat!

İstanbul'un bazı semtlerinde 24 ve 25 Şubatta 24 saatlik su kesintisi uygulanacak.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Otogar-İkitelli metro inşaatı kapsamında Aymakop-Halkalı ana hattındaki içme suyu boru bağlantısı, Terkos-İkitelli Hamsu Terfi Merkezi'ndeki vana değişimi ve Çavuşbaşı'nda yeni yapılan şebeke hatlarına içme suyu verilmesi amacıyla bazı çalışmalar yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, bu nedenle 24 Şubat Salı günü saat 07.00'den 25 Şubat saat 07.00'ye kadar Küçükçekmece'de Halkalı Avrupa Konutları, Halkalı Toplu Konutları 2. Etap, İkitelli Mehmet Akif, Atatürk ve Ziya Gökalp Mahalleleri, Arnavutköy'ün Taşoluk, Haraçcı, Bolluca, Boğazköy, Malkoçoğlu, İmrahor, Durusu, Karaburun, Yeniköy, Işıklar, Akpınar, Tayakadın ve İhsaniye köyleri, Başakşehir'in 1, 2, 4 ve 5. etapları ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Sultangazi'nin Habipler ve Cebeci mahalleleri, Eyüp'ün Kemerburgaz ve Göktürk beldelerine su verilemeyeceği belirtildi.



Aynı açıklamada, 24 Şubat Salı günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında ayrıca Asya yakasındaki Beykoz Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Göksu Evleri, Acarkent, Soğuksu, Gümüşsuyu, Anadolu Hisarı, Kanlıca, Çubuklu ve İncirköy'de de su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

