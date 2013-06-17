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İstanbul'da gözaltı dalgası

İstanbul Barosu avukatlarından Filiz Kerestecioğlu, Gezi Parkı ekseninde yapılan aralıksız müdahaleler sırasında 221 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltı operasyonu için daha yüksek rakamlar da dile getiriliyor

17 Haziran 2013 02:20

İstanbul'da cumartesi akşamı Gezi Parkı'nda başlayan ve pazar gecesine kadar aralıksız süren polis operasyonları eşliğinde büyük bir gözaltı dalgası da yaşanıyor. Kaç kişinin gözaltına alındığı tartışma konusu olurken İstanbul Barosu avukatlarından Filiz Kerestecioğlu  toplam 221 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'da Taksim'e açılan yollar başta Unkapanı, Karaköy, Şişhane, Beşiktaş, Harbiye'de olmak üzere kurulan barikatlarla bütün ve gece araç trafiğine kapatılırken operasyonlar aralıksız sürdü. Operasyonlarda gözltına alınanların sayısı tartışma konusu oldu. İstanbul Barosu kaynaklı bilgilerde verilen sayılar 350'ye kadar ulaştı.

Bazı kişler, haber alamadıkları yakınlarının akıbetini sosyal medyada paylaştığı mesajlarla öğrenmeye çalıştılar.

Gözaltına alınanların önemli bir bölümünün Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildiridi.

 

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