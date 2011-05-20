-İSTANBUL'DA 22 MAYISTA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - İstanbul'da 22 Mayıs Pazar günü yapılacak ''Ata'ya Saygı ve Gençlik Yürüyüşü'' ile ''Sevgi ve Kardeşlik Bisiklet Turu'' nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 22 Mayıs Pazar günü Dolmabahçe Sarayı ve Şişli'de Atatürk'ün evinin önünden başlayarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na kadar yapılacak olan ''Ata'ya Saygı ve Gençlik Yürüyüşü'' nedeniyle saat 08.00'den itibaren etkinliğin bitimine kadar Halaskargazi, Cumhuriyet, Gümüşsuyu, Mete, Sıraselviler, Kadırgalar ve Küçükçiftlik caddeleri kademeli olarak trafiğe kapalı olacak. Kapatılan yollara alternatif olarak Mecidiyeköy'den gelen akış Beytemhan ışıklardan Abide-i Hürriyet Caddesine, Bomonti Polis Merkezi önünden gelen akış da aynı caddeye, Pangaltı ışıklardan Dolapdere Caddesine mecburi yön verilecek, Nişantaşı kavşağından gelen akış ise Vali Konağı Caddesinin alt başına sevk edilecek. Toprakyol inişten akış verilmeyerek, gelen akışın Karaköy istikametine, Gümüşsuyu Caddesinden gelen akışın da The Marmara Oteli önünden Mete Caddesine, Taksim Gümüşsüyü Işıklardan gelen akım ters döndürülerek Tarlabaşı istikametine, Tarlabaşı'ndan gelen akım ise Taksim Çiçekçi ışıklardan ters çevrilerek Unkapanı istikametine yönlendirilecek. -''SEVGİ VE KARDEŞLİK BİSİKLET TURU''- Aynı gün saat 10.00'da Alibeyköy Mısır Heykeli önünden başlayıp Miniatürk, Sütlüce Kültür Merkezi, eski Galata Köprüsü'nden Eyüp, Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda son bulacak olan ''Sevgi ve Kardeşlik Bisiklet Turu'' nedeniyle, etkinliğin bitimine kadar Sütlüce kavşağından Hasköy istikameti, İmrahor ve Hasköy caddeleri, Mısırlı kavşaktan Kağıthane istikametine, 1352 No'lu ışıklardan Beyoğlu istikametine, Sünnet Köprüsü'nden Beyoğlu istikametine, 8 Mayıs kavşağından Alibeyköy istikametine, Eyüp Devlet Hastanesinden Alibeyköy istikameti trafiğe kapatılacak, İGDAŞ Genel Müdürlük kavşağından dönüş yapılmayacak. Kapatılan yollara alternatif olarak, D-100 güneyden gelen akım, Sütlüce ve Darülaceze Caddesi istikametine yönlendirilecek. Hasdal Viyadüğü ve Kağıthane istikametinden gelen akım ise Sütlüce kavşağından ters döndürülecek. Kasımpaşa'dan gelen akım Hasköy Caddesi, Hasköy Parkı karşısından ters döndürülerek tekrar Kasımpaşa istikametine, Mısırlı kavşaktan Sirkeci sahil istikametine, 1352 No'lu ışıklardan Alibeyköy veya Kağıthane istikametine, Sünnet Köprüsü'nden Alibeyköy veya Kağıthane istikametine, 8 Mayıs kavşağından Eyüp Cami ve Sirkeci sahil istikametine, Eyüp Devlet Hastanesinden Sirkeci sahil istikametine, İGDAŞ Genel Müdürlük'ten Sirkeci sahil istikametine yönlendirilecek.