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Yaşam

İstanbul'da 22-23 Mayıs tarihlerinde elektrik kesintisi

İstanbul'da 22-23 Mayıs tarihlerinde Bakırköy, Bağcılar, Başakşehir ve Esenler'in bazı bölgelerinde elektirik kesintisi yaşanacak

21 Mayıs 2013 13:49

Bakırköy, Bağcılar, Başakşehir ve Esenler'in bazı bölgelerinde 22-23 Mayıs'ta elektrik kesintisi yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’den yapılan yazılı açıklamaya göre;

Bakırköy’de 22 Mayıs’ta 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi, Üniversite, Özgür, Güven, Cami Girişi, Akın ve Tezgel sokaklar, Çekmece Yolu Caddesi, Altay, Billur, Avcılar, Efeler, Mektep ve Florya Asfaltı Çıkmazı sokaklar ile Florya Caddesi, İç ve Özgen sokaklar civarında kesinti uygulanacak.

Bakırköy’de 23 Mayıs’ta 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Koru Sokak, Yeşilyurt Caddesi, Fuat Paşa, Efeler, Gül, Yeşilyurt Çıkmazı, Dirsek, Orman, Çatal Çıkmazı, Avcılar, Selim Pars, Yonca, Germeyan, Acar, Yamaç, Adakale, Ören ve Mektep sokaklar, Yeşilköy Caddesi, Orman Sokak ve civarı ve 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Basınköy ve Şenlikköy mahalleleri, Yan Sokak, Florya Caddesi, Derya ve Mektep Sokak, Florya Caddesi, Altay Sokak’a elektrik verilemeyecek.

Bağcılar’da 22 Mayıs’ta 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi, Mahmutbey Caddesi No:36-56’da, tesis çalışması nedeniyle kesinti yapılacak.

Esenler’de 22 Mayıs’ta 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi 224, 226, 227, 232, 233. sokaklar ve civarına, 23 Mayıs’ta 09.00 ve 15.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi 234. Sokak No:1-29, No:2-24, 233. Sokak No: 2-12 ve civarına, Nene Hatun Mahallesi Pasinler Caddesi No:58-78’ye enerji verilemeyecek.

Başakşehir’de 23 Mayıs’ta 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Güvencintepe Mahallesi Barbaros Caddesi’nin bir kısmı, Cennet, 1102, Gümüş, Taşova, Rüzgar, Günay ve Dinç sokaklarda kesinti uygulanacak.

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