T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

Beyoğlu'nun Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Kadımehmet Efendi, Küçük Piyale mahalleleri 20 saat süreyle su alamayacak

03 Ocak 2015 15:10

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, alt yapı çalışmaları nedeniyle 6 Ocak Salı 10.00 ile 7 Ocak Çarşamba 06.00 saatleri arasında İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak. 

Kağıthane'nin Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin alt kotları, Beyoğlu'nun Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Kadımehmet Efendi, Küçük Piyale, Bedrettin, Çatmamesçit, Yahya Kahya ve Sururi Mehmet Efendi mahalleleri 20 saat süreyle su alamayacak.

ETİKETLER

istanbulsu kesintisibeyoğlusütlücei halıcıoğlukağıthanepiripaşaİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24