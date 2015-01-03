İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, alt yapı çalışmaları nedeniyle 6 Ocak Salı 10.00 ile 7 Ocak Çarşamba 06.00 saatleri arasında İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.

Kağıthane'nin Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin alt kotları, Beyoğlu'nun Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Kadımehmet Efendi, Küçük Piyale, Bedrettin, Çatmamesçit, Yahya Kahya ve Sururi Mehmet Efendi mahalleleri 20 saat süreyle su alamayacak.