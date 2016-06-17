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İstanbul’da 2 gün önce gözaltına alınan 16 ESP’li adliyeye sevk edildi

ESP'liler TEM'de 'susma hakkı'nı kullandı

17 Haziran 2016 14:28

İstanbul'da gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) 16 üyesi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, ESP üye ve yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 16 siyasetçi, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne çıkarıldı. Yaklaşık dört saat süren savcılık ifadelerinde ESP'lilere, "Suruç katliamında yaşamını yitirenlerin cenaze törenlerine neden katıldın?" "Rüşvet ve yolsuzlukları protesto eylemlerine neden katıldın?" "Gözaltında kaybedilen Hasan Ocak ve Süleyman Yeter'i anma etkinliğine katıldın mı?" şeklinde sorular soruldu. 16 ESP'liye, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da ‘suç delili’ olarak sunuldu.

Savcılık ifadelerinin ardından 16 ESP'li, ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’  suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

 

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ESPİstanbulESPlilere yönelik baskıngözaltıgaziosmanpaşa adliyesi

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