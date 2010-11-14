-İSTANBUL'DA 2 BOMBA VE MOLOTOFKOKTEYLERİ ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Sultanbeyli'de bir mezarlığın yanındaki boş arazide poşette 2 adet kola kutusuna yerleştirilmiş parça tesirli bomba ile çok sayıda molotofkokteyli ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Akgül Caddesi Dereseki Sokak'taki mezarlık ile elektrik trafosu arasında kalan arazide oyun oynayan çocuklar, iki adet poşet buldu. Poşette molotofkokteylleri olduğunu gören çocuklar, ailelerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanlarınca incelenen poşetlerde, kola kutularına yerleştirilmiş iki adet fitilli parça tesirli basınçlı bomba ile 20 adet molotofkokteyli olduğu belirlendi. Bombalar ve molotofkokteylleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.