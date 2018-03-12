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İstanbul'da 2 bin adrese baskın; 287 kişi gözaltına alındı!

Gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor

12 Mart 2018 10:58

İstanbul'da hapis cezası alan ve yargılamaları devam eden kişilerin bulunması için 2000 adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 287 kişinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yargılanan kişilerin gözaltına alınması için 'Kangal Pençesi 1' ismiyle operasyon düzenlendi. 6000 polisin katıldığı operasyonda 287 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda el bombası, tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Polislerin yaptıkları baskınlarda 13 kişiyi cinayet, 31 kişiyi yağma ve gasp, 34 kişiyi yaralama, 52 kişiyi hırsızlık, 21 kişiyi dolandırıcılık, 6 kişiyi uyuşturucu madde ticareti, 7 kişiyi cinsel istismar, 5 kişiyi ruhsatsız silah bulundurmak, 9 kişiyi hürriyeti yoksun bırakmaktan, 12 kişiyi resmi belgede sahtecilik, 97 kişiyi ise çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 287 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ünün 20 yıl üstü, 20’sinin 20 yıla kadar, 38’inin 10 yıla kadar, 88’inin 5 yıla kadar, 102’sinin 2 yıla kadar hapis cezası ile arandıkları tespit edildi. 36 kişinin ise cezası kesinleşmeyen ve yargılaması devam eden kişiler olduğu tespit edildi. 

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